В Раде на депутатку упал дверной засов: ее с травмой доставили в больницу

Фото: Facebook

Народный депутат от фракции "Голос" травмировалась в Верховной Раде - ей на голову упал дверной засов

Как передает RegioNews, об этом сообщила ее коллега по фракции Ольга Стефанишина в Facebook.

"Утро начинается не с кофе. А со...скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дворный засов", - написала Стефанишина.

Отмечается, что инцидент произошел в стенах парламента 22 октября. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. Как отмечает Стефанишина, "сейчас все под контролем".

Напомним, ранее народный депутат от группы "За майбутнє" Анна Скороход потеряла сознание в Верховной Раде, ей пришлось вызвать скорую помощь.