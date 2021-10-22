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22 октября 2021, 13:09 1690

В Раде на депутатку упал дверной засов: ее с травмой доставили в больницу

22 октября 2021, 13:09 1690
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Фото: Facebook
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Народный депутат от фракции "Голос" травмировалась в Верховной Раде - ей на голову упал дверной засов

Как передает RegioNews, об этом сообщила ее коллега по фракции Ольга Стефанишина в Facebook.

"Утро начинается не с кофе. А со...скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дворный засов", - написала Стефанишина.

Отмечается, что инцидент произошел в стенах парламента 22 октября. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь. Как отмечает Стефанишина, "сейчас все под контролем".

Напомним, ранее народный депутат от группы "За майбутнє" Анна Скороход потеряла сознание в Верховной Раде, ей пришлось вызвать скорую помощь.

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