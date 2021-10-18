У Києві на зупинці поранили ножем чоловіка

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У столиці на зупинці поблизу станції метро "Лівобережна" поранили ножем чоловіка, коли той сідав у маршрутку

Як пише RegioNews, про це повідомили у Відділу комунікації поліції Києва.

Зазначається, що під час посадки у маршрутний транспортний засіб між двома пасажирами виник раптовий конфлікт, у результаті чого один із них вдарив опонента ножем у живіт.

Потерпілого госпіталізовано у лікарню для надання медичної допомоги. Перехожі зупинили зловмисника та передали правоохоронцям. Ним виявився уродженець Полтавщини, 1971 року народження, раніше судимий за майнові злочини.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині під час конфлікту жінка смертельно вдарила каменем по голові знайомого.

Також повідомлялося, що на Київщині чоловік накинувся на поліцейських із вилами.