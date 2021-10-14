На Одещині під час конфлікту жінка смертельно вдарила каменем по голові знайомого

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Ізмаїльські поліцейські затримали 45-річну місцеву жительку, яка смертельно вдарила 36-річного чоловіка каменем по голові та кинула його тіло у канал, який знаходився неподалік

Про це повідомили у відділі поліції в Одеській області, передає RegioNews.

Сварка між вбитим та правопорушницею сталася у неї на дачі під час розпивання алкогольних напоїв.

Під час конфлікту жінка вдарила 36-річного чоловіка каменем по голові, спричинивши несумісні з життям ушкодження. А коли зрозуміла, що той помер, кинула тіло у канал, який знаходився неподалік, аби приховати злочин", - розповіли правоохоронці.

Обставини злочину поліцейські встановили невдовзі після того, як місцеві жителі виявили небіжчика.

З місця події правоохоронці вилучили знаряддя вбивства та інші речові докази, а жінці оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.

Раніше повідомлялось, що в Одесі на зупинці громадського транспорту чоловік з Південної Азії напав з ножем на колишню співмешканку та її знайомого.