В Киеве на остановке ранили ножом мужчину

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В столице на остановке вблизи станции метро "Левобережная" ранили ножом мужчину, когда тот садился в маршрутку

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что во время посадки в маршрутное транспортное средство между двумя пассажирами возник внезапный конфликт, в результате чего один из них ударил оппонента ножом в живот.

Пострадавший госпитализирован в больницу для оказания медицинской помощи. Прохожие остановили злоумышленника и передали правоохранителям. Им оказался уроженец Полтавщины, 1971 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления.

Напомним, недавно в Одесской области во время конфликта женщина смертельно ударила камнем по голове знакомого.

Также сообщалось, что на Киевщине мужчина набросился на полицейских с вилами.