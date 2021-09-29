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29 вересня 2021, 14:53 538

На столичному мосту Метро тимчасово обмежать рух транспорту

29 вересня 2021, 14:53 538
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з відкритих джерел
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На столичному мосту Метро частково обмежать рух транспорту з 21:00 1 жовтня до 17:00 4 жовтня

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА.

Зазначається, що почастішали скарги водіїів на стан деформаційних швів мосту, тому у рамках експлуатаційного утримання споруди працівники КП "Київавтошляхміст" відремонтують деформаційні шви.

"Роботи у напрямку лівого берега розпочнуть у ніч проти суботи 2 жовтня. Основну частину робіт заплановано виконати на вихідних і в нічний час, щоб не заважати водіям та менше впливати на трафік. Під час робіт рух буде частково обмежено", - зазначаєтсья у повідомленні.

Нагадаємо, що з жовтня по грудень цього року заплановані також чергові ремонтні роботи на Південному мосту. Повністю ремонт мають намір завершити до початку 2023 року.

Київ міст ремонт водії

 
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