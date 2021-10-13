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У Києві COVID-лікарні заповнені майже на 50% - Кличко
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13 жовтня 2021, 11:22 14

У Києві COVID-лікарні заповнені майже на 50% - Кличко

13 жовтня 2021, 11:22 14
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Фото: з відкритих джерел
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У Києві опорні лікарні, які приймають пацієнтів з COVID-19, заповнені майже на 50%. Ситуація із розповсюдженням коронавірусу в столиці стрімко погіршується

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Сьогодні відділення столичних лікарень, що приймають хворих на COVID-19, заповнені майже на 47%. Щодня одна з опорних лікарень - Олександрівська, приймає понад 50 нових пацієнтів. А загалом в місті госпіталізують вже понад 300 хворих щодоби", - заявив Кличко.

Мер зазначив, що лікарі стверджують, що вірус став більш агресивним. Також набагато більше почало хворіти дітей.

Інфекціоністи підкреслюють, що понад 95% пацієнтів, які потрапляють у лікарню з коронавірусом, - не щеплені. До того ж у невакцинованих хворих частіше трапляються ускладнення внаслідок хвороби.

Так, станом на 13 жовтня на стаціонарному лікуванні в Києві, з підтвердженим діагнозом COVID-19, перебувають 1837 пацієнтів. 1297 з них - у важкому стані. 30 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. Ще 155 пацієнтів - на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 1512 хворих.

Нагадаємо, 12 жовтня в Україні виявили 16 309 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Серед захворілих - 1588 дітей, медпрацівників - 288.

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