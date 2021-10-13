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13 жовтня 2021, 09:02 78

В Україні за добу виявили понад 16 тисяч нових хворих COVID-19

13 жовтня 2021, 09:02 78
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Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу, 12 жовтня, в Україні виявили 16 309 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Серед захворілих - 1588 дітей, медпрацівників - 288.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.

За даними міністерства, за добу госпіталізували 4901 людину; летальних випадків - 471; одужали - 6462 людини.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1526), Одеській (1525), Дніпропетровській (1344), Запорізькій областях (1048) і в Києві (978).

За добу протестовано: методом ПЛР - 56 174 особи, методом ІФА - 12 030 осіб, еспрес-тестами - 50 558 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 2 578 394 особи;
  • одужали - 2 304 361 людина;
  • летальних випадків - 59 523.

Нагадаємо, 11 жовтня в Україні виявили 11 996 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Серед захворілих - 1262 дітей, медпрацівників - 227.

коронавірус МОЗ пандемія діти медики

 
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