В Україні за добу виявили понад 16 тисяч нових хворих COVID-19
За минулу добу, 12 жовтня, в Україні виявили 16 309 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Серед захворілих - 1588 дітей, медпрацівників - 288.
Як передає RegioNews, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України.
За даними міністерства, за добу госпіталізували 4901 людину; летальних випадків - 471; одужали - 6462 людини.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (1526), Одеській (1525), Дніпропетровській (1344), Запорізькій областях (1048) і в Києві (978).
За добу протестовано: методом ПЛР - 56 174 особи, методом ІФА - 12 030 осіб, еспрес-тестами - 50 558 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 578 394 особи;
- одужали - 2 304 361 людина;
- летальних випадків - 59 523.
Нагадаємо, 11 жовтня в Україні виявили 11 996 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Серед захворілих - 1262 дітей, медпрацівників - 227.