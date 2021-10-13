В Киеве COVID-больницы заполнены почти на 50% - Кличко

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В Киеве опорные больницы, которые принимают пациентов с COVID-19, заполнены почти на 50%. Ситуация с распространением коронавируса в столице стремительно ухудшается

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Сегодня отделения столичных больниц, которые принимают больных COVID-19, заполнены почти на 47%. Ежедневно одна из опорных больниц - Александровская, принимает более 50 новых пациентов. А всего в городе госпитализируют уже более 300 больных ежесуточно", - заявил Кличко.

Мэр отметил, что врачи утверждают, что вирус стал более агрессивным. Также гораздо больше начало болеть детей.

Инфекционисты подчеркивают, что более 95% пациентов, попадающих в больницу с коронавирусом, - не привиты. К тому же у невакцинированных больных чаще случаются осложнения вследствие болезни.

Так, по состоянию на 13 октября на стационарном лечении в Киеве, с подтвержденным диагнозом COVID-19, находятся 1837 пациентов. 1297 из них - в тяжелом состоянии. 30 больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 155 пациентов - на неинвазивной искусственной вентиляции легких. Кислородной поддержки нуждаются 1512 больных.

Напомним, 12 октября в Украине выявили 16 309 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших - 1588 детей, медработников - 288.