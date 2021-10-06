У МВС попередили про масштабне перекриття руху в Києві

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Сьогодні, 6 жовтня, у період 08:00 до 23:00 години буде вводитися тимчасове обмеження руху у зв'язку з прибуттям до Києва офіційних іноземних делегацій з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Обмеження руху буде вводитися за маршрутом:

Бориспільське шосе (від міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Харківської площі);

проспект Миколи Бажана (від Харківської площі до мосту Південного);

поворот з мосту Південного на Наддніпрянське шосе;

Наддніпрянське шосе — Дніпровський узвіз — алея Героїв Крут;

вулиця Івана Мазепи — вулиця Михайла Грушевського — Європейська площа;

вулиця Хрещатик — вулиця Богдана Хмельницького;

бульвар Тараса Шевченка — площа Перемоги — проспект Перемоги (від площі Перемоги до станції метро Шулявська);

вулиця Олександра Довженка — вулиця Олени Теліги — вулиця Дорогожицька (від вулиці Олени Теліги до вулиці Сім’ї Хохлових);

вулиця Сім’ї Хохлових (від вулиці Дорогожицької до вулиці Юрія Іллєнка);

вулиця Юрія Іллєнка (від вулиці Сім’ї Хохлових до вулиці Олени Теліги);

проспект Степана Бандери (від вулиці Олени Теліги до мосту Північного);

вулиця Набережно-Рибальська — Гаванський міст — вулиця Набережно-Хрещатицька (від Гаванського мосту до Поштової площі);

вулиця Боричів Тік;

Володимирський узвіз;

вулиця Михайлівська;

вулиця Велика Житомирська (від Михайлівської площі до вулиці Володимирської);

вулиця Володимирська (від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської);

вулиця Шовковична (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська);

вулиця Інститутська (від вулиці Шовковичної до вулиці Ольгинської)

міст Метро;

проспект Броварський (від мосту Метро до повороту в напрямку села Зазим‘я).

Нагадаємо, що з жовтня по грудень цього року заплановані чергові ремонтні роботи на Південному мосту. Повністю ремонт мають намір завершити до початку 2023 року.