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06 жовтня 2021, 11:39 462

У МВС попередили про масштабне перекриття руху в Києві

06 жовтня 2021, 11:39 462
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Фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 6 жовтня, у період 08:00 до 23:00 години буде вводитися тимчасове обмеження руху у зв'язку з прибуттям до Києва офіційних іноземних делегацій з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Обмеження руху буде вводитися за маршрутом:

  • Бориспільське шосе (від міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Харківської площі);
  • проспект Миколи Бажана (від Харківської площі до мосту Південного);
  • поворот з мосту Південного на Наддніпрянське шосе;
  • Наддніпрянське шосе — Дніпровський узвіз — алея Героїв Крут;
  • вулиця Івана Мазепи — вулиця Михайла Грушевського — Європейська площа;
  • вулиця Хрещатик — вулиця Богдана Хмельницького;
  • бульвар Тараса Шевченка — площа Перемоги — проспект Перемоги (від площі Перемоги до станції метро Шулявська);
  • вулиця Олександра Довженка — вулиця Олени Теліги — вулиця Дорогожицька (від вулиці Олени Теліги до вулиці Сім’ї Хохлових);
  • вулиця Сім’ї Хохлових (від вулиці Дорогожицької до вулиці Юрія Іллєнка);
  • вулиця Юрія Іллєнка (від вулиці Сім’ї Хохлових до вулиці Олени Теліги);
  • проспект Степана Бандери (від вулиці Олени Теліги до мосту Північного);
  • вулиця Набережно-Рибальська — Гаванський міст — вулиця Набережно-Хрещатицька (від Гаванського мосту до Поштової площі);
  • вулиця Боричів Тік;
  • Володимирський узвіз;
  • вулиця Михайлівська;
  • вулиця Велика Житомирська (від Михайлівської площі до вулиці Володимирської);
  • вулиця Володимирська (від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської);
  • вулиця Шовковична (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська);
  • вулиця Інститутська (від вулиці Шовковичної до вулиці Ольгинської)
  • міст Метро;
  • проспект Броварський (від мосту Метро до повороту в напрямку села Зазим‘я).

Нагадаємо, що з жовтня по грудень цього року заплановані чергові ремонтні роботи на Південному мосту. Повністю ремонт мають намір завершити до початку 2023 року.

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