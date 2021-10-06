У МВС попередили про масштабне перекриття руху в Києві
Сьогодні, 6 жовтня, у період 08:00 до 23:00 години буде вводитися тимчасове обмеження руху у зв'язку з прибуттям до Києва офіційних іноземних делегацій з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
Обмеження руху буде вводитися за маршрутом:
- Бориспільське шосе (від міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Харківської площі);
- проспект Миколи Бажана (від Харківської площі до мосту Південного);
- поворот з мосту Південного на Наддніпрянське шосе;
- Наддніпрянське шосе — Дніпровський узвіз — алея Героїв Крут;
- вулиця Івана Мазепи — вулиця Михайла Грушевського — Європейська площа;
- вулиця Хрещатик — вулиця Богдана Хмельницького;
- бульвар Тараса Шевченка — площа Перемоги — проспект Перемоги (від площі Перемоги до станції метро Шулявська);
- вулиця Олександра Довженка — вулиця Олени Теліги — вулиця Дорогожицька (від вулиці Олени Теліги до вулиці Сім’ї Хохлових);
- вулиця Сім’ї Хохлових (від вулиці Дорогожицької до вулиці Юрія Іллєнка);
- вулиця Юрія Іллєнка (від вулиці Сім’ї Хохлових до вулиці Олени Теліги);
- проспект Степана Бандери (від вулиці Олени Теліги до мосту Північного);
- вулиця Набережно-Рибальська — Гаванський міст — вулиця Набережно-Хрещатицька (від Гаванського мосту до Поштової площі);
- вулиця Боричів Тік;
- Володимирський узвіз;
- вулиця Михайлівська;
- вулиця Велика Житомирська (від Михайлівської площі до вулиці Володимирської);
- вулиця Володимирська (від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської);
- вулиця Шовковична (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська);
- вулиця Інститутська (від вулиці Шовковичної до вулиці Ольгинської)
- міст Метро;
- проспект Броварський (від мосту Метро до повороту в напрямку села Зазим‘я).
Нагадаємо, що з жовтня по грудень цього року заплановані чергові ремонтні роботи на Південному мосту. Повністю ремонт мають намір завершити до початку 2023 року.
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