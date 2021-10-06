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06 октября 2021, 11:39 448

В МВД предупредили о масштабном перекрытии движения в Киеве

06 октября 2021, 11:39 448
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Фото: из открытых источников
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Сегодня, 6 октября, в период 08:00 до 23:00 часов будет вводиться временное ограничение движения в связи с прибытием в Киев официальных иностранных делегаций по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Ограничение движения будет вводиться по маршруту:

  • Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" до Харьковской площади);
  • проспект Николая Бажана от Харьковской площади до Южного моста);
  • поворот с моста Южного на Надднепрянское шоссе;
  • Надднепрянское шоссе — Днепровский спуск — аллея Героев Крут;
  • улица Ивана Мазепы — улица Михаила Грушевского — Европейская площадь;
  • улица Крещатик — улица Богдана Хмельницкого;
  • бульвар Тараса Шевченко — площадь Победы — проспект Победы (от площади Победы до станции метро Шулявская);
  • улица Александра Довженко, улица Елены Телиги — улица Дорогожицкая (от улицы Елены Телиги до улицы Семьи Хохловых);
  • улица Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой до улицы Юрия Ильенко);
  • улица Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых до улицы Елены Телиги);
  • проспект Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги до моста Северного);
  • улица Набережно-Рыбальская — Гаванский мост — улица Набережно-Крещатицкая (от Гаванского моста до Почтовой площади);
  • улица Боричев Ток;
  • Владимирский спуск;
  • улица Михайловская;
  • улица Большая Житомирская (от Михайловской площади до улицы Владимирской);
  • улица Владимирская (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской);
  • улица Шелковичная (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская);
  • улица Институтская (от улицы Шелковичной до улицы Ольгинской)
  • мост Метро;
  • проспект Броварской (от моста Метро до поворота в направлении села Зазимье).

Напомним, что с октября по декабрь этого года запланированы очередные ремонтные работы на Южном мосту. Полностью ремонт намерены завершить к началу 2023 года.

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