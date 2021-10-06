В МВД предупредили о масштабном перекрытии движения в Киеве
Сегодня, 6 октября, в период 08:00 до 23:00 часов будет вводиться временное ограничение движения в связи с прибытием в Киев официальных иностранных делегаций по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Ограничение движения будет вводиться по маршруту:
- Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" до Харьковской площади);
- проспект Николая Бажана от Харьковской площади до Южного моста);
- поворот с моста Южного на Надднепрянское шоссе;
- Надднепрянское шоссе — Днепровский спуск — аллея Героев Крут;
- улица Ивана Мазепы — улица Михаила Грушевского — Европейская площадь;
- улица Крещатик — улица Богдана Хмельницкого;
- бульвар Тараса Шевченко — площадь Победы — проспект Победы (от площади Победы до станции метро Шулявская);
- улица Александра Довженко, улица Елены Телиги — улица Дорогожицкая (от улицы Елены Телиги до улицы Семьи Хохловых);
- улица Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой до улицы Юрия Ильенко);
- улица Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых до улицы Елены Телиги);
- проспект Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги до моста Северного);
- улица Набережно-Рыбальская — Гаванский мост — улица Набережно-Крещатицкая (от Гаванского моста до Почтовой площади);
- улица Боричев Ток;
- Владимирский спуск;
- улица Михайловская;
- улица Большая Житомирская (от Михайловской площади до улицы Владимирской);
- улица Владимирская (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской);
- улица Шелковичная (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская);
- улица Институтская (от улицы Шелковичной до улицы Ольгинской)
- мост Метро;
- проспект Броварской (от моста Метро до поворота в направлении села Зазимье).
Напомним, что с октября по декабрь этого года запланированы очередные ремонтные работы на Южном мосту. Полностью ремонт намерены завершить к началу 2023 года.
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