В МВД предупредили о масштабном перекрытии движения в Киеве

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Сегодня, 6 октября, в период 08:00 до 23:00 часов будет вводиться временное ограничение движения в связи с прибытием в Киев официальных иностранных делегаций по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Ограничение движения будет вводиться по маршруту:

Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" до Харьковской площади);

проспект Николая Бажана от Харьковской площади до Южного моста);

поворот с моста Южного на Надднепрянское шоссе;

Надднепрянское шоссе — Днепровский спуск — аллея Героев Крут;

улица Ивана Мазепы — улица Михаила Грушевского — Европейская площадь;

улица Крещатик — улица Богдана Хмельницкого;

бульвар Тараса Шевченко — площадь Победы — проспект Победы (от площади Победы до станции метро Шулявская);

улица Александра Довженко, улица Елены Телиги — улица Дорогожицкая (от улицы Елены Телиги до улицы Семьи Хохловых);

улица Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой до улицы Юрия Ильенко);

улица Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых до улицы Елены Телиги);

проспект Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги до моста Северного);

улица Набережно-Рыбальская — Гаванский мост — улица Набережно-Крещатицкая (от Гаванского моста до Почтовой площади);

улица Боричев Ток;

Владимирский спуск;

улица Михайловская;

улица Большая Житомирская (от Михайловской площади до улицы Владимирской);

улица Владимирская (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской);

улица Шелковичная (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская);

улица Институтская (от улицы Шелковичной до улицы Ольгинской)

мост Метро;

проспект Броварской (от моста Метро до поворота в направлении села Зазимье).

Напомним, что с октября по декабрь этого года запланированы очередные ремонтные работы на Южном мосту. Полностью ремонт намерены завершить к началу 2023 года.