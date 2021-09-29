На столичном мосту Метро временно ограничат движение транспорта

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На столичном мосту Метро частично ограничат движение транспорта с 21:00 1 октября до 17:00 4 октября

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу КМДА.

Отмечается, что участились жалобы водителей на состояние деформационных швов моста, поэтому в рамках эксплуатационного содержания сооружения работники КП "Киевавтодормост" отремонтируют деформационные швы.

"Работы в направлении левого берега начнут в ночь на субботу 2 октября. Основную часть работ планируется выполнить на выходных и в ночное время, чтобы не мешать водителям и меньше влиять на трафик. Во время работ движение будет частично ограничено", - отмечается в сообщении.

Напомним, что с октября по декабрь этого года запланированы также очередные ремонтные работы на Южном мосту. Полностью ремонт планируют завершить до начала 2023 года