У Києві сталася пожежа у гуртожитку педагогічного коледжу

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У Шевченківському районі Києва відбулась пожежа в гуртожитку по вулиці Глєбова - вогонь виник в одній з кімнат п'ятого поверху будівлі

Як передає RegioNews, про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Так, до рятувальників надійшла інформація про те, що у Шевченківському районі по вул. Глєбова, 5, в кімнаті на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку педагогічного коледжу імені Макаренка, виникла пожежа.

Зазначається, що пожежа охопила 8 квадратних метрів - її локалізували о 20:19 та о 20:24 повністю загасили.

В результаті пожежі в гуртожитку ніхто не постраждав. Про причину виникнення вогню не повідомляють.

Раніше повідомлялось, що в столиці 26 вересня виникла пожежа у хостелі, у результаті якої загинула людина.