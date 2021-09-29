В Киеве произошел пожар в общежитии педагогического колледжа
В Шевченковском районе Киева произошел пожар в общежитии по улице Глебова - огонь возник в одной из комнат пятого этажа здания
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Так, к спасателям поступила информация о том, что в Шевченковском районе по ул. Глебова, 5, в комнате на пятом этаже девятиэтажного общежития педагогического колледжа имени Макаренко, возник пожар.
Отмечается, что пожар охватил 8 квадратных метров - его локализовали в 20:19 и в 20:24 полностью потушили.
В результате пожара в общежитии никто не пострадал. О причине возникновения огня не сообщают.
Ранее сообщалось, что в столице 26 сентября возник пожар в хостеле, в результате которой погиб человек.
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