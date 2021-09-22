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22 вересня 2021, 10:14 511

У Києві 17-річна дівчина ледь не стрибнула з балкона на 25 поверсі

22 вересня 2021, 10:14 511
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Фото: з відкритих джерел
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У Києві на вулиці Ревуцького дівчина намагалась скоїти суїцид. Вона ледь не зірвалася з балкона з 25-го поверху будинку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

Прибувши на місце події, патрульні спробували поговорити й заспокоїти потенційну самогубцю, як це роблять зазвичай. Однак цього разу спілкування не спрацювало, дівчина не пішла на контакт.

Раптово, просто на очах у патрульних, вона вислизнула з огорожі вниз і повисла на руках. Патрульний не розгубився - миттю схопив її та затягнув на балкон", - йдеться у повідомленні.

Врятована дівчина розповіла патрульним, що її родина наразі переживає певні проблеми, які дуже її хвилюють.

Раніше повідомлялось, що у Приморську Запорізької області власник двоповерхового будинку підірвав його, намагавшись піти з життя.

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