В Киеве 17-летняя девушка едва не прыгнула с балкона на 25 этаже

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В Киеве на улице Ревуцкого девушка пыталась совершить суицид. Она едва не сорвалась с балкона с 25-го этажа дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.

Прибыв на место происшествия, патрульные попытались поговорить и успокоить потенциальную самоубийцу, как это делают обычно. Однако на этот раз общение не сработало, девушка не пошла на контакт.

Внезапно, прямо на глазах у патрульных, она выскользнула из ограды вниз и повисла на руках. Патрульный не растерялся - мигом схватил ее и затащил на балкон", - говорится в сообщении.

Спасенная девушка рассказала патрульным, что ее семья сейчас переживает определенные проблемы, которые ее волнуют.

Ранее сообщалось, что в Приморске Запорожской области владелец двухэтажного дома взорвал его, пытаясь уйти из жизни.