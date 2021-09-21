Кличко підвищив зарплату головному охоронцю столичних пам'яток

FB Олександра Никоряка

Про це пише RegioNews з посиланням на розпорядження №828 та №830 міського голови.

"Встановити Никоряку Олександру Дмитровичу – директору Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з 1 вересня 2021 надбавку за вислугу років на державній службі", – сказано в документі.

Згідно з документом, Никоряк буде отримувати надбавку в розмірі 30% посадового окладу. Станом на 1 вересня 2021 року Никоряк має стаж державної служби 10 років.

Розпорядженням №830 Кличко присвоїв Никоряку п'ятий ранг державного службовця і встановити надбавку до зарплати у розмірі 600 грн.

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ 23 вересня у мера столиці Віталія Кличка може з’явитися новий заступник. Ним може стати колишній керівник столичної поліції Андрій Крищенко.