Ексочільник поліції Києва може стати заступником Кличка - ЗМІ

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Мер столиці Віталій Кличко під час сесії Київради 23 вересня хоче призначити та затвердити своїм заступником Андрія Крищенка – колишнього главу головного управління Нацполіції у Києві

Про це пише RegioNews з посиланням на ZN.ua

За даними видання, Кличко неодноразово говорив різним людям у своєму оточенні: "Таких би як Крищенко та клонувати", а генерал Крищенко прийняв пропозицію одразу

"Заступник-силовик необхідний Кличку в тому числі для комунікації з правоохоронцями, які за останній час відкрили низку справ проти команди мера. При цьому обшуки періодично відбуваються не лише в КМДА, але й на комунальних підприємствах Києва", - зазначає видання.

У 2021 році правоохоронці оголосили підозру 32 посадовим особам КП і 10 чиновникам КМДА. Водночас починаючи з 2019 року, підозри оголосили 120 чиновникам команди мера Віталія Кличка. 53 кримінальних провадження у 75 співробітникам адміністрації та керівників КП столиці – передані в суд.

Нагадаємо, що Рада відправила у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Невдовзі після того зі своєї посади пішов і Крищенко, якого пов’язують з колишнім міністром.