Кличко повысил зарплату главному охраннику столичных памятников

FB Александра Никоряка

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на распоряжение №828 и №830 городского головы.

"Установить Никоряку Александру Дмитриевичу – директору Департамента охраны культурного наследия исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) с 1 сентября 2021 надбавку за выслугу лет на государственной службе", – сказано в документе.

Согласно документу, Никоряк будет получать надбавку в размере 30% должностного оклада. По состоянию на 1 сентября 2021 года Никоряк имеет стаж государственной службы 10 лет.

Распоряжением №830 Кличко присвоил Никоряку пятый ранг государственного служащего и установить надбавку к зарплате в размере 600 грн.

Напомним, что по информации СМИ 23 сентября у мэра столицы Виталия Кличко может появиться новый заместитель. Им может стать бывший руководитель столичной полиции Андрей Крищенко.