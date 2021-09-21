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21 сентября 2021, 16:08 391

Кличко повысил зарплату главному охраннику столичных памятников

21 сентября 2021, 16:08 391
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FB Александра Никоряка
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Мэр Киева Виталий Кличко установил надбавки к окладу директору Департамента охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации Александру Никоряку

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на распоряжение №828 и №830 городского головы.

"Установить Никоряку Александру Дмитриевичу – директору Департамента охраны культурного наследия исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) с 1 сентября 2021 надбавку за выслугу лет на государственной службе", – сказано в документе.

Согласно документу, Никоряк будет получать надбавку в размере 30% должностного оклада. По состоянию на 1 сентября 2021 года Никоряк имеет стаж государственной службы 10 лет.

Распоряжением №830 Кличко присвоил Никоряку пятый ранг государственного служащего и установить надбавку к зарплате в размере 600 грн.

Напомним, что по информации СМИ 23 сентября у мэра столицы Виталия Кличко может появиться новый заместитель. Им может стать бывший руководитель столичной полиции Андрей Крищенко.

мер Кличко Виталий КГГА культура департамент

 
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