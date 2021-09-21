У Києві судитимуть посадовців КМДА у справі про привласнення понад 13 млн грн на закупівлі медвиробів

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У Києві судитимуть організовану групу чинних та колишніх працівників Департаменту соцполітики Київської міської державної адміністрації

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

За версією слідства, службові особи уклали ряд договорів із закупівлі засобів особистої гігієни за завищеними цінами.

Закупівлі медвиробів відбулися за цінами, що значно перевищують закупівельну вартість із гранично допустимою торговельно-збутовою надбавкою, яка по окремим товарам становила понад 100%", - йдеться у повідомленні.

Надалі шляхом укладення договорів з товариством підозрювані привласнили кошти міського бюджету на загальну суму близько 13,6 млн гривень.

У межах провадження у травні поточного року правоохоронці провели обшуки у службових приміщеннях та за місцем проживання посадовців Департаменту КМДА, а саме заступника директора, головного спеціаліста відділу, завідувача сектору, а також у колишнього начальника відділу вказаного Департаменту, під час яких вилучили фінансові документи та інші докази протиправних дій.

За результатами проведених слідчих дій 7 особам, у тому числі колишньому директору Департаменту, чинному заступнику директора та іншим чинним та колишнім працівникам структурних підрозділів вказаного Департаменту повідомлено про підозру у привласненні коштів шляхом зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, 10 вересня прокуратура обшукувала Департамент охорони здоров’я КМДА у справі про розкрадання на закупівлях ліків для онкохворих.

Того ж дня до КМДА прийшли з обшуками через облаштування скверу на занедбаній ділянці.

Також у ДБР стверджують, що посадовці КМДА оборудками з нерухомістю завдали збитків громаді на 150 млн грн.