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21 сентября 2021, 14:26 875

В Киеве будут судить должностных лиц КГГА по делу о присвоении более 13 млн грн на закупки медизделий

21 сентября 2021, 14:26 875
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Фото: из открытых источников
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В Киеве будут судить организованную группу действующих и бывших работников Департамента соцполитики Киевской городской государственной администрации

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

По версии следствия, служебные лица заключили ряд договоров по закупке средств личной гигиены по завышенным ценам.

Закупки медизделий произошли по ценам, значительно превышающим закупочную стоимость с предельно допустимой торгово-сбытовой надбавкой, которая по отдельным товарам составила более 100%", - говорится в сообщении.

В дальнейшем, путем заключения договоров с обществом подозреваемые присвоили средства городского бюджета на общую сумму около 13,6 млн гривен.

В рамках производства в мае текущего года правоохранители провели обыски в служебных помещениях и по месту жительства должностных лиц Департамента КГГА, а именно заместителя директора, главного специалиста отдела, заведующего сектором, а также у бывшего начальника отдела указанного Департамента, во время которых изъяли финансовые документы и другие доказательства противоправных действий.

По результатам проведенных следственных действий 7 лицам, в том числе бывшему директору Департамента, действующему заместителю директора и другим действующим и бывшим работникам структурных подразделений указанного Департамента сообщено о подозрении в присвоении средств путем злоупотребления служебным положением.

Напомним, 10 сентября прокуратура обыскивала Департамент здравоохранения КГГА по делу о хищениях на закупках лекарств для онкобольных.

Того же дня в КГГА пришли с обысками из-за обустройства сквера на заброшенном участке.

Также в ГБР утверждают, что чиновники КГГА сделками с недвижимостью нанесли ущерб общине на 150 млн грн.

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