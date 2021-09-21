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21 сентября 2021, 11:39 466

Экс-глава полиции Киева может стать заместителем Кличко - СМИ

21 сентября 2021, 11:39 466
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Из открытых источников
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Мэр столицы Виталий Кличко во время сессии Киевсовета 23 сентября хочет назначить и утвердить своим заместителем Андрея Крищенко – бывшего главу главного управления Нацполиции в Киеве

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ZN.ua

По данным издания, Кличко неоднократно говорил разным людям в своем окружении: "Таких бы как Крищенко и клонировать", а генерал Крищенко принял предложение сразу

"Заместитель-силовик необходим Кличко в том числе для коммуникации с правоохранителями, которые за последнее время открыли ряд дел против команды мэра. При этом обыски периодически происходят не только в КГГА, но и на коммунальных предприятиях Киева", - отмечает издание.

В 2021 году правоохранители объявили подозрение 32 должностным лицам КП и 10 чиновникам КГГА. В то же время начиная с 2019 года, подозрения объявили 120 чиновникам команды мэра Виталия Кличко. 53 уголовных производства по 75 сотрудникам администрации и руководителям КП столицы – переданы в суд.

Напомним, что Рада отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Вскоре после этого со своего поста ушел и Крищенко, которого связывают с бывшим министром.

суд мер Кличко Виталий КГГА Нацполиция

 
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