В столице заминировали учебное заведение
В Подольском районе Киева неизвестный сообщил о минировании Института бизнеса и технологий
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Вартові Еспресо".
Заведение расположено по адресу переулок Звездный, 1/5. На место выехали полицейские, спасатели, медики, взрывотехники, кинологи. Планируется эвакуация людей и проверка помещений.
Напомним, недавно на Киевщине задержали псевдоминера Чернобыльской АЭС.
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