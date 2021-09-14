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14 сентября 2021, 11:58 987

В столице заминировали учебное заведение

14 сентября 2021, 11:58 987
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Фото из открытых источников
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В Подольском районе Киева неизвестный сообщил о минировании Института бизнеса и технологий

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Вартові Еспресо".

Заведение расположено по адресу переулок Звездный, 1/5. На место выехали полицейские, спасатели, медики, взрывотехники, кинологи. Планируется эвакуация людей и проверка помещений.

Напомним, недавно на Киевщине задержали псевдоминера Чернобыльской АЭС.

Сегодня, 14 сентября, в трех судах Одессы правоохранители ищут взрывчатку.

минирование

 
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