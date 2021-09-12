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Таксист заснув за кермом: у Києві вночі на дорозі перекинулась автівка з пасажиркою
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12 вересня 2021, 10:58 964

Таксист заснув за кермом: у Києві вночі на дорозі перекинулась автівка з пасажиркою

12 вересня 2021, 10:58 964
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Фото з відкритих джерел
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У Києві в ніч на 12 вересня таксист віз пасажирку, однак заснув за кермом, внаслідок чого автівка перекинулась

Про це пише RegioNews з посиланням на dtp.kiev.ua.

ДТП сталася на вулиці Голосіївська. У салоні таксі перебувала пасажирка.

На щастя, і водій, і пасажирка живі.

Ночное #ДТП в Киеве ул. #Голосеевская. Таксист уснул за рулём... с пассажиркой... Все живы... На месте работали полиция и медики

Posted by dtp.kiev.ua on Saturday, September 11, 2021

Нагадаємо, днями на Буковині автівка врізалася у коня й злетіла в кювет, внаслідок чого загинула людина.

Україна Київ ДТП аварія аварія

 
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