На Буковині автівка врізалася у коня й злетіла в кювет, загинула людина
У селі Глибочок, що у Черкаській області, 19-річний хлопець, перебуваючи за кермом автомобіля Audi, зіткнувся з конем на дорозі та з’їхав у кювет
Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Чернівецької області.
Зазначається, що водій іномарки не впорався з керуванням і допустив наїзд на коня, який ішов дорогою. Після цього легковик з’їхав у кювет.
У результаті аварії постраждали двоє буковинців. 21-річний житель села Верхні Петрівці від отриманих травм помер у кареті швидкої медичної допомоги під час транспортування до лікарні, а водій перебуває у відділенні інтенсивної терапії.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Житомирі водій переїхав трирічну дитину біля ТРЦ.
Також повідомлялося, що на Буковині чоловік після ДТП впав у криницю.
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