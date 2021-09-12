Таксист уснул за рулем: в Киеве ночью на дороге перевернулась машина с пассажиркой
В Киеве в ночь на 12 сентября таксист вез пассажирку, однако уснул за рулем, в результате чего машина перевернулась
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на dtp.kiev.ua.
ДТП произошло на улице Голосеевская. В салоне такси находилась пассажирка.
К счастью, и водитель, и пассажирка живы.
Ночное # ДТП в Киеве ул. #Голосеевская. Таксист уснул за рулем... с пассажиркой... Все живы... На месте работали полиция и медикиPosted by dtp.kiev.ua on Saturday, September 11, 2021
Напомним, на днях на Буковине машина врезалась в лошадь и взлетела в кювет, в результате чего погиб человек.
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