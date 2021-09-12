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Таксист уснул за рулем: в Киеве ночью на дороге перевернулась машина с пассажиркой
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12 сентября 2021, 10:58 966

Таксист уснул за рулем: в Киеве ночью на дороге перевернулась машина с пассажиркой

12 сентября 2021, 10:58 966
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Фото из открытых источников
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В Киеве в ночь на 12 сентября таксист вез пассажирку, однако уснул за рулем, в результате чего машина перевернулась

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на dtp.kiev.ua.

ДТП произошло на улице Голосеевская. В салоне такси находилась пассажирка.

К счастью, и водитель, и пассажирка живы.

Ночное # ДТП в Киеве ул. #Голосеевская. Таксист уснул за рулем... с пассажиркой... Все живы... На месте работали полиция и медики

Posted by dtp.kiev.ua on Saturday, September 11, 2021

Напомним, на днях на Буковине машина врезалась в лошадь и взлетела в кювет, в результате чего погиб человек.

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