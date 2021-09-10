У столиці в суботу можуть обмежити роботу метро: у чому причина
У суботу, 11 вересня, в столиці можуть обмежити роботу декількох станцій метро
Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.
Роботу метрополітену можуть обмежити тому, що на стадіоні "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Дніпро-1" (Дніпро).
Перед початком матчу і після його закінчення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:
- "Палац спорту";
- "Олімпійський";
- "Площа Льва Толстого".
"Механізм застосовується для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Київський метрополітен вибачається за незручності і закликає дотримуватися масковий режим", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в суботу у столиці перекриють центральні вулиці. Також ми писали про те, що на одному із виїздів зі столиці до кінця вересня обмежать рух.