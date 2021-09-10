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10 вересня 2021, 14:58 556

У столиці в суботу можуть обмежити роботу метро: у чому причина

10 вересня 2021, 14:58 556
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Фото з відкритих джерел
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У суботу, 11 вересня, в столиці можуть обмежити роботу декількох станцій метро

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Роботу метрополітену можуть обмежити тому, що на стадіоні "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Дніпро-1" (Дніпро).

Перед початком матчу і після його закінчення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій:

  • "Палац спорту";
  • "Олімпійський";
  • "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Київський метрополітен вибачається за незручності і закликає дотримуватися масковий режим", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в суботу у столиці перекриють центральні вулиці. Також ми писали про те, що на одному із виїздів зі столиці до кінця вересня обмежать рух.

Київ Столиця Україна метро робота

 
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