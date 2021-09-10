16:31  10 вересня
Отруєння у школі Хмельницького: кількість постраждалих знову зросла
11:33  10 вересня
Херсонщину атакували гусениці: знищили дерева й дісталися будинків
08:09  10 вересня
На Донбасі зафіксовано 12 порушень, бойовики гатили із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2021, 12:59 390

На одному із виїздів зі столиці до кінця вересня обмежать рух

10 вересня 2021, 12:59 390
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У столиці на Броварському проспекті частково обмежать рух

Як повідомили у "Київавтодорі", обмеження діятимуть з 20:00 11 вересня до 30 вересня, пише RegioNews.

На Броварському проспекті розпочинається середній ремонт. Покриття замінюватимуть на ділянці від Чернігівської площі до станції метро "Лісова".

"Працюватимуть у напрямку виїзду з міста. Під час ремонту рух буде частково обмежено", - йдеться в повідомленні.

У ніч проти 12 вересня на ділянці зніматимуть старий дорожній одяг.

Раніше повідомлялося, що в суботу у столиці перекриють центральні вулиці.

Київ Столиця Україна дороги

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Танці навколо закону про деолігархізацію. Хто і чим б'є по амбіціях Зеленського
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram