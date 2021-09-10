В столице в субботу могут ограничить работу метро: в чем причина

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В субботу, 11 сентября, в столице могут ограничить работу нескольких станций метро

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Работу метрополитена могут ограничить потому, что на стадионе "Олимпийский" состоится футбольный матч между командами "Шахтер" (Донецк) и "Днепр-1" (Днепр).

Перед началом матча и после его окончания возможно ограничение (закрытие) на вход станций:

"Дворец спорта";

"Олимпийский";

"Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется для избежания массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Киевский метрополитен извиняется за неудобства и призывает соблюдать масочный режим", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в субботу в столице перекроют центральные улицы. Также мы писали о том, что на одном из выездов из столицы до конца сентября ограничат движение.