В суботу у столиці перекриють центральні вулиці

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У Києві в суботу ввечері, 4 вересня, обмежать рух транспорту через спортивні змагання

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення КМДА.

Обмеження діятимуть з 18:00 до 23:00 години.

Рух обмежать на таких вулицях:

Петра Сагайдачного;

Набережно-Хрещатицькій;

Гаванському мосту (тільки у напрямку вулиці Набережно-Рибальської);

Володимирському узвозі (тільки у напрямку вулиці Петра Сагайдачного);

шосе Набережному (обмежать рух тільки у напрямку від Дніпровського узвозу до вулиці Набережно-Хрещатицької);

Набережно-Рибальській (обмежать тільки у напрямку Північного мосту до вулиці Електриків).

Заїзд на міст Метро залишать із Дніпровського узвозу, з’їзд із мосту Метро буде функціонувати тільки на естакаду.

Рух від мосту Патона буде можливий на з’їзд до Дніпровського проїзду.

Раніше ми писали про те, що у суботу на годину продовжать роботу столичного метро.