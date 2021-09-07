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07 вересня 2021, 17:43 262

У столиці затримали іноземця, який був у міжнародному розшуку

07 вересня 2021, 17:43 262
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Фото: Нацполіція
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У Києві правоохоронці затримали 55-річного іноземця, який перебував у міжнародному розшуку за відмивання грошей і торгівлю наркотиками

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції, пише RegioNews.

Наголошується, що в Румунії чоловіка засудили до 10,5 років позбавлення волі за відмивання грошей і поширення наркотиків на території країн ЄС, а в Болгарії за аналогічний злочин він отримав шість років ув'язнення.

"Щоб уникнути покарання, зловмисник зник, тому його оголосили в міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні.

Співробітники поліції встановили, що 55-річний іноземець, використовуючи підроблені документи на ім'я іншої людини, оселився в орендованому будинку під Києвом, в якому його і затримали.

"Під час обшуку орендованого будинку поліцейські виявили нарколабораторію та посіви конопель. Вилучені кущі конопель, обладнання для їх вирощування, 39 пакетів з "товаром" та підроблені документи. Крім того, розкрито двох осіб з його оточення, це - громадяни Молдови та Румунії", - повідомили в поліції.

Вирішується питання про його тимчасовий арешт з подальшою екстрадицією.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові затримали росіянина, якого шукали за організацію вбивства на замовлення. Спецоперація із затримання чоловіка проводилася 3 серпня. Його затримали та доставили до поліції для вирішення питання подальшої екстрадиції до РФ.

Україна Київ злочин розшук Столиця

 
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