В столице задержали иностранца, который был в международном розыске

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В Киеве правоохранители задержали 55-летнего иностранца, который находился в международном розыске за отмывание денег и торговлю наркотиками

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции, пишет RegioNews.

Отмечается, что в Румынии мужчину приговорили к 10,5 годам лишения свободы за отмывание денег и распространение наркотиков на территории стран ЕС, а в Болгарии за аналогичное преступление он получил шесть лет заключения.

"Чтобы избежать наказания, злоумышленник скрылся, поэтому его объявили в международный розыск", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили, что 55-летний иностранец, используя поддельные документы на имя другого человека, поселился в арендованном доме под Киевом, в котором его и задержали.

"Во время обыска арендованного дома полицейские обнаружили нарколабораторию и посевы конопли. Изъяты кусты конопли, оборудование для их выращивания, 39 пакетов с "товаром" и поддельные документы. Кроме того, раскрыто двух лиц из его окружения, это - граждане Молдовы и Румынии", - сообщили в полиции.

Решается вопрос о его временном аресте с последующей экстрадицией.

Напомним, недавно в Харькове задержали россиянина, которого искали за организацию убийства на заказ. Спецоперация по задержанию мужчины проводилась 3 августа. Его задержали и доставили в полицию для решения вопроса дальнейшей экстрадиции в РФ.