17:59  07 сентября
Половина киевлян уже сделали COVID-прививку, - КГГА
17:43  07 сентября
В столице задержали иностранца, который был в международном розыске
17:44  07 сентября
На Донбассе зафиксировали два нарушения: продолжается "стрелкотня"
UA | RU
UA | RU
07 сентября 2021, 17:43 264

В столице задержали иностранца, который был в международном розыске

07 сентября 2021, 17:43 264
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполіція
Читайте також
українською мовою

В Киеве правоохранители задержали 55-летнего иностранца, который находился в международном розыске за отмывание денег и торговлю наркотиками

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции, пишет RegioNews.

Отмечается, что в Румынии мужчину приговорили к 10,5 годам лишения свободы за отмывание денег и распространение наркотиков на территории стран ЕС, а в Болгарии за аналогичное преступление он получил шесть лет заключения.

"Чтобы избежать наказания, злоумышленник скрылся, поэтому его объявили в международный розыск", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили, что 55-летний иностранец, используя поддельные документы на имя другого человека, поселился в арендованном доме под Киевом, в котором его и задержали.

"Во время обыска арендованного дома полицейские обнаружили нарколабораторию и посевы конопли. Изъяты кусты конопли, оборудование для их выращивания, 39 пакетов с "товаром" и поддельные документы. Кроме того, раскрыто двух лиц из его окружения, это - граждане Молдовы и Румынии", - сообщили в полиции.

Решается вопрос о его временном аресте с последующей экстрадицией.

Напомним, недавно в Харькове задержали россиянина, которого искали за организацию убийства на заказ. Спецоперация по задержанию мужчины проводилась 3 августа. Его задержали и доставили в полицию для решения вопроса дальнейшей экстрадиции в РФ.

Украина Киев преступление розыск Столица

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Лидер запорожского Майдана Артюшенко: Возвращение беглого генерала Сербы может быть выгодным Зеленскому – готовит "благодарных" силовиков
"Аниматоры" от СБУ для "За майбутнє". Чем закончится для мэра Мамая дело о взятке его "правой руки"
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram