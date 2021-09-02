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02 вересня 2021, 11:54 1285

У Києві на щойно відремонтованій Арсельній площі вантажівка провалилася у яму

02 вересня 2021, 11:54 1285
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Типовий Київ
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У Києві на нещодавно відремонтованій Арсенальній площі, де тільки у середу ввечері відкрили новий фонтан, сьогодні вранці невеличка вантажівка провалилась у яму

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал "Типовий Київ".

Мер міста Віталій Кличко зазначив, що водій вранці привіз бутильовану воду в одну з установ, яка знаходиться у відреставрованому приміщенні. Він повинен був зупинитися біля воріт і занести її.

Однак, натомість вирішив під’їхати ближче.

Зараз фахівці перевіряють стан форсунок фонтану, які змонтовані під плиткою.

"Інвестор проєкту обіцяє до кінця тижня відновити фонтан. А горе-водій, переконаний, повинен компенсувати всі завдані збитки", - заявив Кличко.

Новий світломузичний фонтан відкрили тільки вчора, 1 вересня. Його обладнали інтелектуальною системою динамічних форсунок, які реагують на світло і музику. Арсенальну площу оновлювали майже рік.

Київ збитки авто

 
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