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31 августа 2021, 12:26 311

Родители учеников Киевской академии искусств требуют под КГГА уволить ректора Ольгу Бенч

31 августа 2021, 12:26 311
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Под стенами Киевской городской государственной администрации проходит митинг с требованием уволить с должности ректора Муниципального учреждения высшего образования "Киевская академия искусств" Ольгу Бенч за многочисленные нарушения

В митинге принимают участие родители учащихся, обучающихся в Академии. По их словам, после назначения Бенч в 2018 году, в академии начались вопиющие нарушения и учиться в художественном заведении стало невыносимо, сообщает RegioNews.

Участники акции держат плакаты: "Геть Бенч", "Бенч знай, брехня не пройде", "SOS Діти" и другие. Они также объявили свои требования: уволить Бенч с должности ректора, инициировать комплексные проверки работы ректора и деятельности КАИ, вернуть в Академию земельные участки для строительства государственной общеобразовательной школы единым комплексом с Академией, изменить статус МУВО "КАИ" ім. М.И. Чембержи с муниципального на государственный и вывести из подчинения Департамента культуры КГГА в Министерство образования и науки Украины с предоставлением статуса "Национальный".

Родителей учеников КАИ поддержал депутат Киевсовета от "Слуги народа", председатель Постоянной комиссии по вопросам промышленности, предпринимательства и городского благоустройства Владислав Трубицын. "Я убежден, что никто не имеет права пренебрегать интересами детей и уничтожать учебное заведение! Вместе с коллегами мы обязательно разберемся в этой "темной" истории, а ученики будут получать знания качественно, без предвзятого отношения и негативной обстановки в Академии. Качественное образование - залог успешного будущего общества и развития Украины", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, Ольга Бенч была назначена ректором МЗВО " КАМ " в 2018 году. С тех пор родители учеников Академии регулярно жалуются на деятельность Бенч во главе академии. Ее, в частности, обвиняют в нецелевом использовании бюджетных средств, травле учащихся академии, необоснованных отчислениях учащихся, незаконном отчуждении земельных участков КАМ и так далее.

Киев Владислав Трубицын

 
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