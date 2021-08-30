У Кличко рассказали, как будут работать школы в Киеве во время разных уровней карантина

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С 1 сентября школы в Киеве будут работать в штатном режиме, но с учетом требований адаптивного карантина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации.

В КГГА говорят, что в целом особенности организации образовательного процесса будут зависеть от карантинных ограничений. Например, при определенных условиях во время "желтого" или "оранжевого" уровней эпидемической опасности школы могут учиться в смешанном режиме, как дистанционно, так и очно в учебном заведении с соблюдением всех противоэпидемических требований, но исключительно при условии вакцинации 80% и более работников учреждения образования.

Также там отметили, что в случае установления "красного" уровня опасности все школы в городе (независимо от форм собственности) будут работать дистанционно.

Исключением являются детские сады, начальные школы и специальные учебные заведения, которые продолжат работу.

Напомним, ранее в Минздраве подготовили рекомендации школам по проведению "первого звонка" в условиях карантина. Там также отметили, что решение, проводить праздничные мероприятия 1 сентября, остается за администрацией школы - торжества и линейки не являются обязательными.