11:59  18 серпня
Киян щепитимуть від коронавірусу в автобусі
11:51  18 серпня
Україна поки не планує закривати кордон через штам "Дельта"
08:09  18 серпня
За добу на Донбасі зафіксували 11 порушень: окупанти гатили з мінометів, є поранений
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2021, 10:59 209

Стало відомо, скільки столиця витратила на ремонт ескалаторів на станції "Майдан Незалежності"

18 серпня 2021, 10:59 209
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Києві на станції метро "Майдан Незалежності" капітальний ремонт усіх чотирьох ескалаторів обійшовся у майже 60 мільйонів гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби Київського метрополітену.

У рамках ремонту замінили підшипники у двигунах та вхідних редукторах валів, тягові ланцюги, настил східців, підсхідців і гребенів, бігунки та виконали інші роботи.

Загалом у столичному метрополітені працює 122 ескалатори. Капітальний ремонт обладнання проводиться кожні 100-150 тисяч кілометрів пробігу або ж кожні 10-11 років залежно від типу обладнання.

Нагадаємо, нещодавно у столичному метро анонсували підвищення вартості проїзду.

метро Столиця Київ Україна гроші

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Зіга" від Марцінківа: як франківський мер повеселив громадськість своєю черговою ексцентричною ідеєю
Буряк та не його команда. Чому в Запоріжжі будуть дострокові вибори мера та до чого тут Зеленський
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram