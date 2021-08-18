Стало відомо, скільки столиця витратила на ремонт ескалаторів на станції "Майдан Незалежності"

Фото з відкритих джерел

У Києві на станції метро "Майдан Незалежності" капітальний ремонт усіх чотирьох ескалаторів обійшовся у майже 60 мільйонів гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби Київського метрополітену.

У рамках ремонту замінили підшипники у двигунах та вхідних редукторах валів, тягові ланцюги, настил східців, підсхідців і гребенів, бігунки та виконали інші роботи.

Загалом у столичному метрополітені працює 122 ескалатори. Капітальний ремонт обладнання проводиться кожні 100-150 тисяч кілометрів пробігу або ж кожні 10-11 років залежно від типу обладнання.

Нагадаємо, нещодавно у столичному метро анонсували підвищення вартості проїзду.