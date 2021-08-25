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25 августа 2021, 09:31 555

В Киеве в аварию попал автобус "Кишинев-Москва": пострадали 18 человек

25 августа 2021, 09:31 555
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Фото: t.me/KyivOperativ
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В результате аварии, в которую попал международный рейсовый автобус сообщением "Кишинев-Москва", пострадали 18 человек

Как передает RegioNews, об этом сообщает издание "Киев Оперативный".

Происшествие случилось ночью на спуске с улицы Елены Телиги вблизи автозаправочной станции.

Отмечается, что водитель автобуса не справился с управлением и въехал в бордюр, из-за чего перевернулся на бок. Автобус прошел в сантиметрах от бензовоза, который как раз стоял возле АЗС.

В результате инцидента к врачам за помощью обратились 18 человек, 8 из них были госпитализированы. Всего в момент аварии в автобусе находилось 48 пассажиров и два водителя.

Ранее сообщалось, что на Львовщине из-за ДТП пылал автомобиль: в аварии погибли три человека.

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