РНБО не має повноважень звільняти Кличка - Данилов

Фото з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це на брифінгу по завершенню засідання РНБО повідомив його секретар Олексій Данилов.

"Я не знаю, хто порадив, які політтехнологи, Віталію Володимировичу запустити таке, що нібито на засіданні РНБО ми можемо знімати Кличка. Повноважень знімати Кличка з посади у нас немає. Ці повноваження є у Кабінету міністрів", - зазначив Данилов

За його словами, Кличка запрошували для обговорення проблемних питань, які стосуються міста Києва

"Ми можемо розглянути будь-яке питання на засіданні РНБО, ми можемо звернути на стан справ, який є в місті Києві, звернути увагу… У нас питання дуже велике є сьогодні по воді у водогонах міста Києва.. вкрай болюче.. Ми вже двічі проводили наради з представниками Київської міської адміністрації. Про стан очищення води на Бортницькій станції аерації…Треба кожному виконувати свої обов’язки і тоді на засідання РНБО нікого не будуть навіть кликати, - додав Данилов.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко не виключав власного звільнення за підсумками засідання РНБО 20 серпня