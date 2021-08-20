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20 августа 2021, 20:25 6

СНБО не имеет полномочий увольнять Кличко - Данилов

20 августа 2021, 20:25 6
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Фото из открытых источников
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Совет национальной безопасности и обороны не имеет полномочий по освобождению от должности председателя КГГА Виталия Кличко

Как передает RegioNews об этом на брифинге по завершению заседания СНБО сообщил его секретарь Алексей Данилов.

"Я не знаю, кто посоветовал, какие политтехнологи, Виталию Владимировичу запустить такое, что якобы на заседании СНБО мы можем снимать Кличко. Полномочий снимать Кличко с должности у нас нет. Эти полномочия есть у кабинета министров", - отметил Данилов

По его словам, Кличко приглашали для обсуждения проблемных вопросов, касающихся города Киева

"Мы можем рассмотреть любой вопрос на заседании СНБО, мы можем обратить на состояние дел, которое есть в городе Киеве, обратить внимание... У нас вопрос очень большое сегодня по воде в водопроводам города Киева.. крайне болезненный. Мы уже дважды проводили совещания с представителями Киевской городской администрации. О состоянии очистки воды на Бортнической станции аэрации ... надо каждому выполнять свои обязанности и тогда на заседание СНБО никого не будут даже звать, - добавил Данилов.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко не исключал собственного увольнения по итогам заседания СНБО 20 августа

СНБО Алексей Данилов мер Кличко Виталий КГГА

 
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