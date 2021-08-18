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18 серпня 2021, 08:26 1014

Організатори скандальної інсталяції погодилися, що їй не місце на Алеї Героїв Небесної Сотні

18 серпня 2021, 08:26 1014
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Фото: УП
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Організатори прийняли рішення прибрати скандальну інсталяцію у центрі Києва на Алеї Героїв Небесної Сотні та провести зйомки в іншому місці

Як передає RegioNews, про це повідомили в Українському інституті національної пам'яті.

З огляду на чутливість місця, після спілкування з усіма причетними сторонами організатори постановки погодилися прибрати конструкції та перенести зйомки на інше місце", - йдеться у повідомленні.

В інституті додали, що інсталяція була частиною історичної художньо-театральної постановки, яка мала на деякий час показати всі епохи, через які пройшла Україна на шляху до незалежності.

Нагадаємо, 17 серпня на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві встановили декорації до святкування Дня Незалежності на "радянський" мотив. Це викликало низку обурень серед українців. На місце події одразу ж підтягнулися представники праворадикальних організацій і вимагали пояснень щодо появи інсталяції.

Через деякий час під час демонтажу "радянської" інсталяції виникли сутички між активістами та правоохоронцями. Відомо, що близько десяти активістів затримали й вивезли на спецтранспорті в Печерське управління поліції.

Пізніше Кличко заявив, що не дозволить влаштовувати в Києві "якийсь "95-й Квартал".

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