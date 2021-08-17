У Києві між "Нацкорпусом" та поліцією сталися сутички через "радянську" інсталяцію

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У Києві під час демонтажу "радянської" інсталяції виникли сутички між активістами та правоохоронцями

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Українська правда".

Так, активісти із "Нацкорпусу" прийшли до Алеї Героїв Небесної Сотні, щоб допомогти комунальникам демонтувати "радянську інсталяцію".

Згодом "Нацкорпус" почав зносити декорації, не чекаючи комунальників. Після чого на місці зав'язалася бійка з правоохоронцями.

Відомо, що близько десяти активістів затримали й вивезли на спецтранспорті до Печерського управління поліції.

Раніше повідомлялось, що у Києві на Алеї Героїв Небесної сотні з'явилася "радянська" інсталяція, у КМДА вже відреагували.