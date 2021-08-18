09:01  18 августа
В Украине возросло число новых COVID-больных: ситуация в регионах
11:51  18 августа
Украина пока не планирует закрывать границу из-за штамма "Дельта"
08:09  18 августа
За сутки на Донбассе зафиксировали 11 нарушений: оккупанты били из минометов, есть раненый
UA | RU
UA | RU
18 августа 2021, 08:26 1076

Организаторы скандальной инсталляции согласились, что ей не место на Аллее Героев Небесной Сотни

18 августа 2021, 08:26 1076
Читайте також українською мовою
Фото: УП
Читайте також
українською мовою

Организаторы приняли решение убрать скандальную инсталляцию в центре Киева на Аллее Героев Небесной Сотни и провести съемки в другом месте

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Украинском институте национальной памяти.

Учитывая чувствительность места, после общения со всеми причастными сторонами организаторы постановки согласились убрать конструкции и перенести съемки в другое место", - говорится в сообщении.

В институте добавили, что инсталляция была частью исторической художественно-театральной постановки, которая должна была на некоторое время показать все эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости.

Напомним, 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили декорации к празднованию Дня Независимости на "советский" мотив. Это вызвало ряд возмущений среди украинцев. На место происшествия сразу же подтянулись представители праворадикальных организаций и требовали объяснений относительно появления инсталляции.

Через некоторое время во время демонтажа "советской" инсталляции возникли стычки между активистами и правоохранителями. Известно, что около десяти активистов задержали и вывезли на спецтранспорте в Печерское управление полиции.

Позже Кличко заявил, что не позволит устраивать в Киеве "какой-то "95-й Квартал".

Киев конфликт скандал активисты история

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Зига" от Марцинкива: как франковский мэр повеселил общественность своей очередной эксцентричной идеей
Буряк и не его команда. Почему в Запорожье будут досрочные выборы мэра и при чем здесь Зеленский
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram