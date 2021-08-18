Организаторы скандальной инсталляции согласились, что ей не место на Аллее Героев Небесной Сотни

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Организаторы приняли решение убрать скандальную инсталляцию в центре Киева на Аллее Героев Небесной Сотни и провести съемки в другом месте

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Украинском институте национальной памяти.

Учитывая чувствительность места, после общения со всеми причастными сторонами организаторы постановки согласились убрать конструкции и перенести съемки в другое место", - говорится в сообщении.

В институте добавили, что инсталляция была частью исторической художественно-театральной постановки, которая должна была на некоторое время показать все эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости.

Напомним, 17 августа на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили декорации к празднованию Дня Независимости на "советский" мотив. Это вызвало ряд возмущений среди украинцев. На место происшествия сразу же подтянулись представители праворадикальных организаций и требовали объяснений относительно появления инсталляции.

Через некоторое время во время демонтажа "советской" инсталляции возникли стычки между активистами и правоохранителями. Известно, что около десяти активистов задержали и вывезли на спецтранспорте в Печерское управление полиции.

Позже Кличко заявил, что не позволит устраивать в Киеве "какой-то "95-й Квартал".