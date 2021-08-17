У Києві на Алеї Героїв Небесної сотні з'явилася "радянська" інсталяція, у КМДА вже відреагували

Фото: УП

На Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві встановили декорації до святкування Дня Незалежності

Як повідомив мер міста Віталій Кличко, "символи ностальгії за Радянським союзом" недоречні, і КМДА не має до цього стосунку, пише RegioNews.

"Розпорядженням КМДА до відзначення 30-річчя Незалежності України на Алеї Героїв Небесної сотні передбачене тільки покладання квітів. Інспектор Департаменту благоустрою КМДА зараз перебуває на місці і очікує від керівництва Меморіалу документів, на підставі яких встановили "інсталяцію", - написав він у Телеграм.

Зараз на Алеї присутні група представників праворадикальних організацій. Вони заявили, що, якщо не отримають пояснень щодо появи на Алеї "радянської інсталяції", то допоможуть комунальникам її демонтувати.

Фото: УП

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВС готує безпрецедентні заходи безпеки на День Незалежності.