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17 серпня 2021, 14:59 3772

Кличко про "радянську" інсталяцію: "95 Квартал" влаштовувати тут не дозволимо

17 серпня 2021, 14:59 3772
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Фото з відкритих джерел
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Мер столиці Віталій Кличко різко відреагував на встановлення "радянської" інсталяції на Алеї Героїв Небесної сотні

Як пише RegioNews, він заявив, що інсталяцію не погодили з міською владою, і запевнив, що її приберуть.

"Якийсь "95-й Квартал" влаштовувати тут ми не дозволимо. На цьому місці загинули патріоти. Я був одним з людей, які були на цьому місці. І це місце святе. На цьому місці загинули люди. Ніяких погоджень на встановлення цього "бардака" ми не давали", - заявив Кличко.

За його словами, на День Незалежності тут було погоджено "виключно покладення квітів".

"Зараз даю доручення благоустрою це все прибрати. Тому що це зневага до людей, які віддали життя".

Нагадаємо, 17 серпня на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві встановили декорації до святкування Дня Незалежності на "радянський" мотив. Це викликало низку обурень серед українців. На місце події одразу ж підтягнулися представники праворадикальних організацій й вимагали пояснень щодо появи інсталяції.

Через деякий час під час демонтажу "радянської" інсталяції виникли сутички між активістами та правоохоронцями. Відомо, що близько десяти активістів затримали й вивезли на спецтранспорті до Печерського управління поліції.

Кличко Віталій

 
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