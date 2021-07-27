СБУ розкрила масштабну схему продажу немовлят за кордон

Фото: СБУ

В Харківській області Служба безпеки України викрила міжрегіональну групу, яка налагодила схему "постачання" іноземцям немовлят начебто в рамках програми сурогатного материнства

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі СБУ в Харківській області.

Дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовникові у 60 тис. доларів", - йдеться у повідомленні.

За даними оперативників, до складу організованої групи входили мешканці Київської та Харківської областей, у тому числі керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини.

Ділки допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб з громадянками України. Потім "свої" медики офіційно засвідчували "безпліддя" дружини. А це – підстава для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій. Далі - пошук кандидатки на сурогатне материнство. Як тільки жінка народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали. І іноземець формально отримував право на вивезення дитини за кордон.

Крім того, було зафіксовано факт недбалого ставлення медпрацівників, який привів до смерті новонароджених.

Наразі підозрюваним повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть злочинців, які тримали людей у трудовому рабстві.