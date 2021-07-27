08:51  27 липня
COVID в Україні: за добу виявили 681 випадок зараження
08:32  27 липня
Поліція перекрила центр Києва через святкування на честь річниці Хрещення Київської Русі
08:11  27 липня
Доба на Донбасі: зафіксовано 15 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
27 липня 2021, 10:19 1406

СБУ розкрила масштабну схему продажу немовлят за кордон

27 липня 2021, 10:19 1406
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

В Харківській області Служба безпеки України викрила міжрегіональну групу, яка налагодила схему "постачання" іноземцям немовлят начебто в рамках програми сурогатного материнства

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі СБУ в Харківській області.

Дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовникові у 60 тис. доларів", - йдеться у повідомленні.

За даними оперативників, до складу організованої групи входили мешканці Київської та Харківської областей, у тому числі керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини.

Ділки допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб з громадянками України. Потім "свої" медики офіційно засвідчували "безпліддя" дружини. А це – підстава для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій. Далі - пошук кандидатки на сурогатне материнство. Як тільки жінка народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали. І іноземець формально отримував право на вивезення дитини за кордон.

Крім того, було зафіксовано факт недбалого ставлення медпрацівників, який привів до смерті новонароджених.

Наразі підозрюваним повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть злочинців, які тримали людей у трудовому рабстві.

СБУ гроші іноземці медицина медики діти

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram