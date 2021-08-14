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14 серпня 2021, 14:44 460

Під Офісом президента сталися сутички між активістами "Нацкорпусу" та правоохоронцями

14 серпня 2021, 14:44 460
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Фото: Лідія Гончарук/Суспільне
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У центрі Києва сталася сутичка між активістами "Національного корпусу" та силами правопорядку, що задіяні в охороні Офісу президента. У хід пішли димові шашки та сльозогінний газ

Як передає RegioNews, про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

Зазначається, що причиною сутичок стало те, що мітингувальники не захотіли проходити перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до Офісу президента.

Учасники акцій протесту на Банковій не захотіли пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до ОПУ і спровокували сутички із силами правопорядку. Вони змушені були застосувати поліцейські заходи примусу”, - пояснив Шевченко.

У відповідь на дії активістів, правоохоронці застосували розпилення сльозогінного газу.

У "Нацкорпусі" повідомляють, що рушили до Офісу президента з вимогою "зупинити капітуляцію" та виступили проти спроб влади розпочати новий етап перемовин щодо ОРДЛО та окупованого Криму, а також проти політичних переслідувань представників руху.

Раніше повідомлялось, що Шевченківський суд Києва взяв під варту сімох підозрюваних членів злочинного угруповання, серед яких представники партії "Національний корпус", колишні та діючі правоохоронці.

газ Офіс президента поліція протести правоохоронці Нацкорпус

 
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