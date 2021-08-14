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14 августа 2021, 14:44 456

Под Офисом президента произошли столкновения между активистами "Нацкорпуса" и правоохранителями

14 августа 2021, 14:44 456
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Фото: Лидия Гончарук/Общественное
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В центре Киева произошла стычка между активистами "Национального корпуса" и силами правопорядка, которые задействованы в охране Офиса президента. В ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ

Как передает RegioNews, об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Отмечается, что причиной столкновений стало то, что митингующие не захотели проходить проверку на содержание опасных предметов перед допуском в Офис президента.

Участники акций протеста на Банковой не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОПУ и спровоцировали столкновения с силами правопорядка. Они вынуждены были применить полицейские меры принуждения”, - пояснил Шевченко.

В ответ на действия активистов, правоохранители применили распыление слезоточивого газа.

В "Нацкорпусе" сообщают, что двинулись в Офис президента с требованием "остановить капитуляцию" и выступили против попыток власти начать новый этап переговоров относительно ОРДЛО и оккупированного Крыма, а также против политических преследований представителей движения.

Ранее сообщалось, что Шевченковский суд Киева взял под стражу семерых подозреваемых членов преступной группировки, среди которых представители партии "Национальный корпус", бывшие и действующие правоохранители.

газ Офис президента полиция протесты правоохранители Нацкорпус

 
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