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11 серпня 2021, 10:42 661

У Києві під час руху загорівся автомобіль

11 серпня 2021, 10:42 661
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Фото: з відкритих джерел
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У Шевченківському районі столиці під час руху загорівся автомобіль Volkswagen. Вогнем було знищено моторний відсік та салон автомобіля

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України у м.Києві.

На проїжджій частині дороги, під час руху в автомобілі марки "Volkswagen Polo" виникла пожежа. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі. Під час гасіння пожежі також здійснювались роботи по змиванню розлитого палива", - йдеться у повідомленні.

Жертв та постраждалих немає. Причину пожежі встановлюватиме слідство.

Крім того, як повідомляють ЗМІ, водій автівки Volkswagen знаходячись у нетверезому стані спричинив ДТП з іншим автомобілем та намагався поїхати з місця події, але під час руху з автівки пішов дим.

Раніше повідомлялось, що у Львові 9 серпня водій маршрутки №184а збив на велодоріжці кур'єра, потерпілого госпіталізували.

пожежа поліція вогонь ДСНС авто аварія

 
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