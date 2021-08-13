В Киеве произошло ДТП с четырьмя автомобилями
В Киеве утром 13 августа на проспекте Победы, неподалеку со станцией метро "Житомирская", в сторону центра города в аварию попали четыре машины
Как пишет RegioNews, об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал соответствующее видео.
Сейчас там наблюдается большая пробка.
Напомним, недавно в Киеве во время движения загорелся автомобиль.
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