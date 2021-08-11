У Києві заблокували мережу підпільних криптообмінників

Фото: з відкритих джерел

У Києві правоохоронці викрили мережу підпільних криптообмінників, через які щомісяця проводили до 30 млн грн. Частина цих коштів йшла на фінансування провокацій до Дня Незалежності

Як передає RegioNews, про це інформує пресцентр СБУ.

Послугами цих підпільних криптообмінників здебільшого користувалися фізичні особи. Зокрема люди, які отримували кошти із заборонених в Україні електронних гаманців країни-агресора, наприклад, "Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney".

Йдеться і про організаторів масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності України. Саме через цю мережу вони отримували фінансування для оплати "послуг" провокаторів", - йдеться у повідомленні.

Мережа функціонувала від початку 2021 року. "Обслужила" за цей час понад 1000 "клієнтів". Пропускали через неї майже 30 млн грн щомісяця. За "послуги" отримували 5-10 % від суми переказу.

У межах досудового розслідування проведено 5 обшуків за місцями функціонування "офісів" у Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів та причетних до протиправного механізму осіб.

Раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірить декларації усіх чиновників, які задекларували кошти у вигляді криптовалюти.