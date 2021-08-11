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11 августа 2021, 15:31 95

В Киеве заблокировали сеть подпольных криптообменников

11 августа 2021, 15:31 95
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Фото: из открытых источников
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В Киеве правоохранители разоблачили сеть подпольных криптообменников, через которые ежемесячно проводили до 30 млн грн. Часть этих средств шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости

Как передает RegioNews, об этом информирует пресс-центр СБУ.

Услугами этих подпольных криптообменников в основном пользовались физические лица. В частности люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, "Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney".

Речь идет и об организаторах массовых акций протеста накануне Дня Независимости Украины. Именно через эту сеть они получали финансирование для оплаты "услуг" провокаторов", - говорится в сообщении.

Сеть функционировала с начала 2021 года. "Обслужила" за это время более 1000 "клиентов". Пропускали через нее почти 30 млн грн ежемесячно. За "услуги" получали 5-10 % от суммы перевода.

В рамках досудебного расследования проведено 5 обысков по местам функционирования "офисов" в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и причастных к противоправному механизму лиц.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проверит декларации всех чиновников, которые задекларировали средства в виде криптовалюты.

СБУ расследование обмен финансовая пирамида криптовалюта валюта

 
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